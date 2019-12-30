Başkan Erdoğan: İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul ya Yap-İşlet-Devret'le yapacağız ya da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir." dedi.