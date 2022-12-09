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Başkan Erdoğan İstanbul’da! Programında neler var?

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 10:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'a katılacak. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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