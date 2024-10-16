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Başkan Erdoğan: İsrail topyekün bir savaş çıkarabilir

Başkan Erdoğan: İsrail topyekün bir savaş çıkarabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 16:07
Başkan Erdoğan ile Neçirvan Barzani görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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