01 Ekim 2024, Salı
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Başkan Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek
Yeni yasama yılı için Meclis’te bir konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, “İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek. Netanyahu Anadolu’yu da içine alan bir hayal kuruyor. Antakya ile Gazze arası Ankara ile Aydın arası kadardır.” ifadelerini kullandı.