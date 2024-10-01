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Başkan Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek

Başkan Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 16:18
Yeni yasama yılı için Meclis’te bir konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, “İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek. Netanyahu Anadolu’yu da içine alan bir hayal kuruyor. Antakya ile Gazze arası Ankara ile Aydın arası kadardır.” ifadelerini kullandı.
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