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Başkan Erdoğan: İslamsız Türklük furyası estiriyorlar! İslam varsa Türkiye vardır

Başkan Erdoğan: İslamsız Türklük furyası estiriyorlar! İslam varsa Türkiye vardır

Kübra Kılıç
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Giriş: 26.11.2024 15:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda 7. Din Şûrası'nda açıklamalarda bulundu. Yapay bir din oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Erdoğan dijital dünyanın değerleri tahrip ettiğinin altını çizdi. İslam varsa Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan "İslamsız Türklük furyası estiriyorlar" ifadelerini kullandı. Ayrıca dini değerleri yıpratanlara tepki gösteren Başkan Erdoğan "Belli kesimler öcü gibi gösterilmeye çalışılıyor" dedi. İşte detaylar...
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İslam varsa Türkiye vardır
"İslam varsa Türkiye vardır"
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