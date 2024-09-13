Başkan Erdoğan: Irkçılık sosyal medyada giderek yükseliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nden açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yabancılara karşı bir nefret dalgası oluşturulmak istendiğini belirtirken "Irkçı faşizm konusu sürekli kaşınıyor" dedi. Gezi Parkı olaylarına da değinen Başkan Erdoğan, Özgür Özel'in özür çağrısına da yanıt verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Gezi olayları için çıkıp özür dilemesi gerekenler milletin otobüslerini yakıp yıkanlardır" ifadelerini kullandı.

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