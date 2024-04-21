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Başkan Erdoğan Irak'a gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 09:44
Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor. Erdoğan'ın gündeminde neler var? Bağdat ve Erbil'de neler konuşulacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan detayları aktardı.
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