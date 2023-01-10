10 Ocak 2023, Salı
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Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani ile görüştü: "PKK varlığına son verin"
Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Şiya Es-Sudani ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Sudani'ye Irak topraklarındaki terör örgütü PKK varlığının son verilmesi Irak'ın milli güvenlik menfaatinin yararına olduğu mesajını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ELE ALINAN MESELELER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İŞBİRLİĞİ MESAJI
Başkan Erdoğan, görüşmede, önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel işbirliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.
"PKK'NIN VARLIĞINA SON VERMENİZ YARARINIZADIR"
Irak'ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye'ninki kadar önem verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdi.