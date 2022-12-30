30 Aralık 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan İngilizce öğretmeni ile anısını anlattı! Salonda alkış tufanı koptu: "Bizim nereye varacağımızın farkında değildi"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde, İngilizce öğretmeni ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Hocasının kendisine, "Ölü yıkamak için mi geldiniz buraya?" dediğini aktaran Erdoğan, "Bizim nereye gideceğimizi, nereye varacağımızın farkında değildi" ifadelerini kullanınca salonda büyük bir alkış tufanı koptu.