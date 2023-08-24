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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Giriş: 24.08.2023 02:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni atama kararlarını imzaladı. Bürokraside yeni görevlendirmeler Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte isim isim tam liste...
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