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Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı kabul etti

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Giriş: 12.02.2024 14:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen Alper Gezeravcı ile Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldi.
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