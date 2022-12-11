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Başkan Erdoğan ile Zelenskiy görüştü: Gündem Ukrayna-Rusya Savaşı

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Giriş: 11.12.2022 19:31
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya - Ukrayna savaşı ele alındı. Kritik görüşmenin detaylarını A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy görüştü
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy görüştü
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