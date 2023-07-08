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Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den İstanbul'da flaş açıklamalar

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Giriş: 08.07.2023 00:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'ndeki 2.5 saatlik kritik görüşmeleri ardından basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan, “(Rusya-Ukrayna) Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk." dedi. Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği hak ettiğini de ifade eden Başkan Erdoğan, "Ülkenin yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz." mesajını verdi.
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