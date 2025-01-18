Başkan Erdoğan: Hedefimiz seçimde en yüzde 51 almak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Adana il kongresinde yaptığı konuşmada, “Milletin gönlüne gireni, unutmayın kimse oradan çıkaramaz. Milletin gönlünden düşeni ise kimse kurtaramaz. Bizim bu millete can borcumuz da var. Seçimlerde en az yüzde 51 alma hedefimize odaklanacağız. Rabbimiz insana çalıştığının karşılığı vardır diyor.” ifadelerini kullandı.

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