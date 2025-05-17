17 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Hastanede 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak
Başkan Erdoğan: Hastanede 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak

Başkan Erdoğan: Hastanede 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2025 14:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanemiz toplam 102 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Hastanemizde 6'sı yoğun bakım olmak üzere toplam 705 yatak bulunuyor. Bu yatakların 657'si nitelikli yatak sınıfındadır. Hastanemizde 88 poliklinik odamız mevcut. 75'i uzman hekim olmak üzere toplam 160 hekimimiz ve 324 hemşiremiz hastanemizde görev yapıyor. Eğitim Araştırma Hastanesi olan sağlık tesisimizde 3'ü eğitim kliniği olmak üzere toplam 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Hastanede 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak
İstanbu’un sağlığına yeni eser!
İstanbu'un sağlığına yeni eser!
Kremlin’den flaş açıklama: Putin-Zelenskiy...
Kremlin'den flaş açıklama: Putin-Zelenskiy...
CAATSA yaptırımları için kritik mesaj!
CAATSA yaptırımları için kritik mesaj!
Terör Türkiye’nin gündeminden çıkacak
"Terör Türkiye’nin gündeminden çıkacak"
DEAŞ terör örgütüne operasyon: 2 tutuklama
DEAŞ terör örgütüne operasyon: 2 tutuklama
Vatan savunması can dostlara emanet
Vatan savunması can dostlara emanet
F-16’lar zorlu göreve 15 dakikada hazırlanıyor
F-16'lar zorlu göreve 15 dakikada hazırlanıyor
Barış masasından esir takası anlaşması!
Barış masasından esir takası anlaşması!
Öğrenciler TCG Anadolu ile Samsun’a gidecek
Öğrenciler TCG Anadolu ile Samsun'a gidecek
Kasiyun Dağı’na Teşekkürler Türkiye yazdılar!
Kasiyun Dağı’na “Teşekkürler Türkiye” yazdılar!
Deprem uyarı sistemine canlı test!
Deprem uyarı sistemine canlı test!
Özgür Özel’den Terörsüz Türkiye mesajı
Özgür Özel’den Terörsüz Türkiye mesajı
Daha Fazla Video Göster