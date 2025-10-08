Başkan Erdoğan: Hamas ile hep temas halinde olduk yine temastayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere dün Azerbaycan'a gitti ve önemli temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan dönüş yolunda gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin Hamas ile hep temas halinde olduklarını dile getirip "Yine temastayız." dedi. Erdoğan, Gazze için düzenlenen müzakerelerde çıkacak sonucun büyük önem arz ettiğini belirtti ve "Umarım İsrail barışı sabote edecek adımlar atmaz." diye konuştu.

