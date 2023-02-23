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Başkan Erdoğan Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’yi kabul etti

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Giriş: 23.02.2023 16:00
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.
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