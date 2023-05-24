24 Mayıs 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan gözler önüne serdi! PKK elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na desteği
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na destek mesajlarının ardı arkası kesilmiyor. Terörist elebaşları Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Remzi Kartal, Salih Müslim gibi birçok vatan düşmanı Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Başkan Erdoğan önderliğinde milli iradenin altında ezilen 7'li koalisyon ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimin ardından milliyetçi kesimi kazanmak için yaptığı söylemler patlak vermeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın bugün Sivas mitinginde gözler önüne serdiği video CHP'nin ve 7'li koalisyonun terörist elebaşları tarafından desteklendiğini anlatır bir nitelik taşıyor. İşte o video...