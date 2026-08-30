Başkan Erdoğan: Girne'deki kazada ihmali bulunanlar hesap verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı’nda tarihi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. KKTC’nin Girne açıklarında yaşanan gemi faciasına ilişkin kararlılık mesajı veren Başkan Erdoğan, ihmali bulunanların mutlaka hesap vereceğini vurguladı. Türkiye üzerinde plan yapan odaklara Malazgirt’ten 15 Temmuz’a uzanan destansı tarihi hatırlatan Başkan Erdoğan, terörle mücadeleden iç cephenin tahkim edilmesine kadar birçok kritik konuya değindi.