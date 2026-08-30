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Bakırköy'de güzellik merkezinde skandal! Müşterilerin gizli görüntülerini çekip parayla satmışlar: 3 şüpheli tutuklandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bakırköy'de güzellik merkezinde skandal! Müşterilerin gizli görüntülerini çekip parayla satmışlar: 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Bakırköy’de bir güzellik ve epilasyon merkezinde, müşterilerin rızası dışında gizlice kaydedilen mahrem görüntülerin Telegram üzerinden kurulan bir kanalda para karşılığında satıldığı ortaya çıktı. Dehşete düşüren skandalın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, işletme sahibi ve kamera sistemini kuran kişinin ardından hesabı yöneten şüpheli de yakalanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tutuklu sayısı 3’e yükseldi.

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