Feribot fırtınaya yenik düştü! Facia anı kamerada

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Taşucu’na seyir halinde olan ve içerisinde 267 kişinin bulunduğu yolcu feribotu, denizin ortasında etkili olan şiddetli fırtınaya dayanamayarak alabora oldu. Korkunç faciada 237 kişi, ekiplerin nefes kesen operasyonuyla sağ olarak kurtarılırken kayıp yolcular için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Facia öncesinde gemide yaşanan dehşet dolu panik ve çığlıklar ise kameralara anbean yansıdı.