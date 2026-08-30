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Giriş Tarihi:
30 Ağustos 2026 16:41
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Girne'de alabora olan yolcu gemisi faciasının nedeni ne?
Girne açıklarında su alarak alabora olan yolcu gemisinde yaşanan facianın muhtemel nedenleri ve süreç, Deniz Hukukçusu Av. Selçuk Esenyel tarafından A Haber'de değerlendirildi.
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Girne açıklarındaki yolcu gemisi faciasının muhtemel nedenleri neler?
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