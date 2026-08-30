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Başkan Erdoğan'dan net mesaj: “Haysiyetsizleri ordumuzdan temizledik”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: “Haysiyetsizleri ordumuzdan temizledik”

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Girne'de alabora olan gemiye ilişkin konuşan Erdoğan, "Tüm imkânlarımızı seferber ettik. KKTC ile iş birliği içindeyiz." dedi. FETÖ ile mücadeleye de vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Haysiyetsizleri ordumuzdan temizledik. Şerefli üniformaya ihanet edenleri 10 yılda temizlemeyi başardık." ifadelerini kullandı.

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