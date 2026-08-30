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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan Girne'deki gemi faciasına ilişkin açıklama
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan Girne'deki gemi faciasına ilişkin açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisi faciasıyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Erhürman, yaşanan facianın ardından bölgedeki son durum ve yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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