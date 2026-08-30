-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Girne'deki facia sonrası Ersin Tatar A Haber'e konuştu: Gereken soruşturma yapılmalı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Girne'deki facia sonrası Ersin Tatar A Haber'e konuştu: Gereken soruşturma yapılmalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan feribot faciasının ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gemi kaptanı dahil 8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili A Haber’e özel açıklamalarda bulunan Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, arama kurtarma çalışmalarının Türkiye’nin de desteğiyle sürdüğünü belirterek, yaşanan ihmallerin ve hataların peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

Girne'deki gemi faciasında can pazarı! Dehşet anlarını A Haber'de anlattılar
Sonraki Video
Girne'deki gemi faciasında can pazarı! Dehşet anlarını A Haber'de anlattılar
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar