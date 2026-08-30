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Giriş Tarihi:
30 Ağustos 2026 07:45
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özgür Özel Kocaeli'de vatandaşı azarladı
Özgür Özel, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaşa tepki gösterdi. Özel, "Lanet olsun." diyerek vatandaşı uzaklaştırdı.
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