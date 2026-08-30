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Özgür Özel Kocaeli'de vatandaşı azarladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Özgür Özel Kocaeli'de vatandaşı azarladı

Özgür Özel, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaşa tepki gösterdi. Özel, "Lanet olsun." diyerek vatandaşı uzaklaştırdı.

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