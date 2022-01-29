Başkan Erdoğan Giresun'da: Selzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun’da meydana gelen sel afeti sonrası Giresun’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaklaşık 1.5 yıl sonra Giresun’a geldi. 29 Ocak Cumartesi Başkan Erdoğan’ın Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan toplu açılış töreninde başta Dereli ilçesinde inşa edilen TOKİ konut ve iş yerleri olmak üzere 350 yataklı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çotanak Spor Kompleksi ve diğer kamu yatırımlarının resmi açılış kurdelesini kesecek.