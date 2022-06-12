Başkan Erdoğan, gençlerle Van’da bir araya geldi: Kılıçdaroğlu kasımda seçim yok! Sen aday mısın değil misin...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Van’da bir araya geldi. Başkan Erdoğan, burada flaş açıklamalarda bulundu ve buluşmaya dair görüntüler A Haber'den yayınlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve erken seçim üzerinden yürütülen kirli kampanyalara yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla." dedi. "Tahıl koridoru" ile ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile görüşerek ne gibi adımlar atarız bunları konuşacağız." ifadelerine yer verdi. CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'in Ege'deki adalar ile ilgili yaptığı "Adalar Yunanistan'ındır" şeklindeki küstah açıklamaya sert ifadelerle yüklenen Başkan Erdoğan, "Büyükelçi müsvettesi! Bu adamlar büyükelçilik yaparsa bu ülkenin hali ne olur." yanıtını verdi.

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