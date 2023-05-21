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Başkan Erdoğan Gaziantep'te büyük coşkuyla karşılandı! "Alanda 100 bin kişi var"

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Giriş: 21.05.2023 20:46
Güncelleme:21.05.2023 20:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti. 'Tayyip Baba' sloganlarıyla karşılanan Başkan Erdoğan, alanda 100 bin kişinin olduğunu duyurdu.
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