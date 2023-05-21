22 Mayıs 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan Gaziantep'te 100 bin kişiye hitap etti! "Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil rehavettir"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti. Rehavet konusunda seçmeni uyaran Başkan Erdoğan "Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil rehavettir" dedi. Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki partiler ile sandıklara hazırlanıp hakim olacağız" ifadelerine yer verdi.