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Başkan Erdoğan G7 Zirvesi için İtalya'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 14:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi turuna çıktı. Başkan Erdoğan, turun ilk ayağı olan İspanya'nın ardından bugün İtalya'da düzenlenen, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak. 7 Ekim'den bu yana, terör devleti İsrail yanlısı tutum sergileyen Batılı liderlere seslenecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın Brindisi şehrine geldi.
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