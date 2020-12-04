Aliyev'den sonra Başkan Erdoğan'dan da Macron'a çağrı

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Başkan Erdoğan 'Fransa Macron belasından kurtulmalıdır' dedi Aliyev'in çağrısını yineledi

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Giriş: 04.12.2020 15:14
Güncelleme:04.12.2020 15:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "Macron ile Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun." diyerek Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in Macron'a yaptığı "Ermenileri bu kadar seviyorlarla Marsilya'yı Ermenilere versinler" çağrısına destek verdi.

Başkan Erdoğan'ın Fransa, Azerbaycan ve Macron ile ilgili sorulan soruya şöyle yanıt verdi;

Sorunuz çok çok yerinde. Her şeyden önce MİNSK bir arabulucu gruptur. Kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmesi manidardır. Fransa'nın bir defa arabulucu hüvviyeti zaten kaybolmuştur. Niye? Sen arabulucusun. Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim o'dur ki, bir an önce Fransa Macron belasından kurtulsun. Aksi takdirde 'sarı yelekliler'den kurtulamayacak. Sarı yelekliler daha sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Böyle bir bela ile karşı karşıya.

Bakanlar içinden de olumsuz karar alanlar var. Şu anda değerli kardeşim Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. 'Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler' dedi. Aynı tavsiyeyi ben de veriyorum. Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. 28 yıldır buralar işgal altında. ABD'de Rusya da bunu kabul ediyor. Fransa da bunu kabul ediyordu. Azeri kardeşlerimiz göbeğini kendileri kestiler. Hayırlı olsun diyoruz. Salı günü ben de nasip olursa oradaki törenlere eşimle katılacağım.

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