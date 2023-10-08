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Başkan Erdoğan: Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır

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Giriş: 08.10.2023 19:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi açılış töreninde hitap etti. Başkan Erdoğan, "2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Afganistan'daki depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Yardım malzemelerini süratle ulaştırılması için talimat verdik." şeklinde konuştu. Yeniden artan İsrail-Filistin çatışmasına değinen Başkan Erdoğan “1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür.” mesajını verdi.
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