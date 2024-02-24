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Başkan Erdoğan erken doğum günü kutlamasıyla karşılandı! 60 bin kişi pür dikkat dinledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 19:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim mitinglerine Sakarya ile devam etti. Başkan Erdoğan mitinge kendisi bekleyen kalabalığın sayısını açıklayarak başladı. Sakaryalılar Başkan Erdoğan'ın yaklaşan doğum gününü de unutmadı. Pankartlardaki detaylar dikkat çekti.
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