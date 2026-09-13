Galatasaray-Kocaelispor maçı öncesi dikkat çeken detaylar: Sarı-kırmızılılarda 4 eksik

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. RAMS Park'ta 13 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde 10 puanla zirvede bulunan sarı-kırmızılılarda 4 eksik bulunurken, 9 puanla üçüncü sırada yer alan Kocaelispor da zorlu deplasmandan puan hedefliyor. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın muhtemel 11'inin nasıl şekilleneceğini A Spor ekranlarında Suat Umurhan açıkladı.