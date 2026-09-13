İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yeni eğitim yılı mesajı: "Evlatlarımız için sahadayız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğine ilişkin önemli bir mesaj yayımladı. Çiftçi, 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamanın tamamlandığını, öncelikli okullarda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörünün tedarik edildiğini açıkladı. Yürütülen çalışmaların temel amacının çocukların güven içinde eğitim görmesini sağlamak olduğunu belirten Çiftçi, "Gayemiz çok açık; çocuklarımız güven içinde eğitim görsün, anne babalarımızın gözü arkada kalmasın" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, paylaşımının sonunda yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek tüm öğrencilere başarı temennisinde bulundu.