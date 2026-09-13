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15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu "Ailem Güvende" operasyonlarına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli yürütülen ve toplam 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildi. Soruşturmalar kapsamında çok sayıda dijital materyale el konulurken, bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri hakkında erişim engeli tedbiri uygulandı.

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