Okul servisleri neden tarifeyi aşıyor? Veliler fahiş ücretlere karşı ne yapabilir?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servis ücretleri velilerin gündeminde. Resmî tarifeye rağmen daha yüksek ücret talep edildiğini belirten veliler şikayetçi. Peki tarife dışı ücret isteyen servisçilerle ilgili nereye başvurulabilir? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman Murat İçen, konuyu yerinde araştırdı. TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkanı İzzet Doğan, servis ücretleriyle ilgili merak edilenleri açıkladı.