Güneşin Doğduğu Yer 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı

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Giriş Tarihi:
13 Eylül 2026 10:22
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ATV'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı: "Kozanlar'ın toprağını Kenan'ım gitsin yaban ellere yerleşsin diye yeşertmedim ben!"
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