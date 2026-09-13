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Güneşin Doğduğu Yer 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı
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Güneşin Doğduğu Yer 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı

ATV'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı: "Kozanlar'ın toprağını Kenan'ım gitsin yaban ellere yerleşsin diye yeşertmedim ben!"

Güneşin Doğduğu Yer'den heyecanlandıran yeni tanıtım
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Güneşin Doğduğu Yer'den heyecanlandıran yeni tanıtım
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