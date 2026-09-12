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Sosyal medya fenomeni Semih Varol böyle gözaltına alındı
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Sosyal medya fenomeni Semih Varol böyle gözaltına alındı

TikTok’ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Semih Varol, gözaltına alındı. İşte Semih Varol’un gözaltına alındığı anlar...

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