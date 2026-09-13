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Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında kritik gelişme: 3 şüpheli tutuklandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında kritik gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun yıllardır tartışılan ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi. Kozinoğlu'nun mezarı, 15 yıl sonra açılarak kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı. Soruşturmanın ikinci dalgasında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman İskender Demirel, Kozinoğlu dosyasındaki fethi kabir işlemini ve soruşturmadaki son gelişmeleri aktardı.

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