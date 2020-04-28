Başkan Erdoğan duyurmuştu askeri kargo uçağı ABD'ye gitmek için havalandı |Video

Milli Savunma Bakanlığı, "Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak" dedi. Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, tarafından hazırlanan ve ABD’ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor. Öte yandann Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürürken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor.







KOLİLERDE NELER VAR?



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yardım malzemeleri bu sefer de ABD'ye gönderildi. Yardım malzemelerinin sabah saatlerinde yüklendiği A-400M tipi askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından hareket etti.



Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla ABD'ye gönderilen yardım malzemeleri arasında korona virüs ile mücadelede kullanılan cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, koruyucu gözlük, N95 maske, tulum ve dezenfektanın yanı sıra çok sayıda sağlık malzemesi bulunuyor.





"ÜMİTSİZLİĞİN ARDINDA NİCE ÜMİTLER VAR"



ABD'ye gönderilen malzemelerin üzerindeki Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ve hemen altına iliştirilmiş olan, "Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri halkına sevgilerle" notu ise dikkat çekti.







Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar 55 ülkeye yardım malzemesi gönderildiğini açıklamıştı.



Türkiye daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Somali'ye de sağlık yardım malzemesi göndermişti.

BAŞKAN ERDOĞAN DÜN AKŞAM DUYURMUŞTU: ABD'YE TIBBİ YARDIM MALZEMELERİNİ GÖNDERİYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı pek çok konuda Türkiye'nin kendine yeterli olmanın ötesinde dostlarına destek verecek

Türkiye'nin bugüne kadar 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdiğini kaydeden Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş toplumlara umut olduk, mücadele azimlerini kamçıladık. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye'den destek istedikleri bir dönemde elimizdeki imkanları Balkanlar'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyadaki dostlarımıza açmakta tereddüt etmedik. Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini de yarın gönderiyoruz. Bu malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askeri nakliye uçakları yarın Amerika'ya hareket ediyor." diye konuşmuştu.











