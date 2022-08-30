Başkan Erdoğan Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu güzel ülkeyi birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde 2023'e ulaştırmakta, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız." ifadelerine yer verdi.