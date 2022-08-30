30 Ağustos 2022, Salı
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Başkan Erdoğan Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti
Başkan Erdoğan Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu güzel ülkeyi birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde 2023'e ulaştırmakta, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız." ifadelerine yer verdi.