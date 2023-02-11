11 Şubat 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu: Fırsatçılara, yağmacılara göz açtırılmayacak
Diyarbakır’daki incelemelerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa geçti. Burada vatandaşları ziyaret eden ve acılarını paylaşan Başkan Erdoğan, “Sadece MEB'e bağlı okul, yurt, uygulama otelleri ve öğretmenevlerinde 460 bin vatandaşımız barınıyor. Geçici barınma merkezlerinde 1 milyon 100 bin kişi var. Özellikle sosyal medya üzerinden yalan ve asılsız haberler yaymak suretiyle milletimizi kışkırtan kaos tüccarlarına karşı müsamahasız davranıyoruz. Millet olarak tarih boyunca aşılmaz denilen nice engeli nasıl aştıysak bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız.” dedi. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 21 bin 848'e yükseldiğini açıkladı.