20 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler |Video

Başkan Erdoğan: Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2020 18:48
Güncelleme:20.06.2020 19:01
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreni’ne katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında "Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler. Ekonomik tuzaklarla Türkiye'ye diz çöktürmek ve böylece bizden kurtulmak istediler. Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir." dedi.

Erdoğan,"Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır." dedi.

"KENDİ ÜLKESİNE HİSSİZ OLANLARA NE YAPSAK FAYDA ETMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi ülkesine - halkına, kör, sağır, lal ve hissiz olanlara ne yapsak fayda etmez." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da eser siyasetine, hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz." dedi.

"DARBE GİRİŞİMİYLE DOĞRUDAN HAYATIMIZA KASTETTİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler. Ekonomik tuzaklarla Türkiye'ye diz çöktürmek ve böylece bizden kurtulmak istediler." diye konuştu.

Erdoğan, "Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça görülüyor." diye konuştu.

Koronavirüs salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış gözleniyor." dedi.

Erdoğan, hastaneye Prof. Dr. Asaf Ataseven'in adının verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, uzun süredir üzerinde titrediği hedefleri, istikrarlı ve kararlı yönetimiyle yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başındadır." dedi.

Marmara Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Asaf Ataseven hizmete açıldı |Video MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ (PROF. DR. ASAF ATASEVEN) HİZMETE AÇILDI |VİDEO

Marmara Üniversitesi Hastanesi hizmete açıldı
Marmara Üniversitesi Hastanesi hizmete açıldı
Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler
"Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler"
Meclis Başkanı Şentop hastanesi açılısında konuştu
Meclis Başkanı Şentop hastanesi açılısında konuştu
Bakan Koca'dan flaş açıklama: Salgın riski ortadan kalkmış değil
Bakan Koca'dan flaş açıklama: Salgın riski ortadan kalkmış değil
Bizi şikayet eden Fransa NATO'da da kepaze oldu
Bizi şikayet eden Fransa NATO'da da kepaze oldu
Sınır hattında sıcak gelişme! Askeri helikopterler...
Sınır hattında sıcak gelişme! Askeri helikopterler...
Pençe-Kartal operasyonundan yeni görüntüleri yayınladı
Pençe-Kartal operasyonundan yeni görüntüleri yayınladı
Genelkurmay İstihbarat'ın başındaki emir astsubayı FETÖ'cü çıktı! | Video
Genelkurmay İstihbarat'ın başındaki emir astsubayı FETÖ'cü çıktı! | Video
Dayakçı İsmail Küçükkaya'ya bir şok daha!
Dayakçı İsmail Küçükkaya'ya bir şok daha!
Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı
Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı
Başkan Erdoğan virüsle mücadelede yeni parolayı açıkladı: TMM
Başkan Erdoğan virüsle mücadelede yeni parolayı açıkladı: TMM
Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov arasında kritik görüşme
Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov arasında kritik görüşme
Daha Fazla Video Göster