Başkan Erdoğan: Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler |Video

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreni’ne katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında "Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler. Ekonomik tuzaklarla Türkiye'ye diz çöktürmek ve böylece bizden kurtulmak istediler. Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir." dedi.

Erdoğan,"Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır." dedi.

"KENDİ ÜLKESİNE HİSSİZ OLANLARA NE YAPSAK FAYDA ETMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi ülkesine - halkına, kör, sağır, lal ve hissiz olanlara ne yapsak fayda etmez." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da eser siyasetine, hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz." dedi.

"DARBE GİRİŞİMİYLE DOĞRUDAN HAYATIMIZA KASTETTİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler. Ekonomik tuzaklarla Türkiye'ye diz çöktürmek ve böylece bizden kurtulmak istediler." diye konuştu.

Erdoğan, "Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça görülüyor." diye konuştu.

Koronavirüs salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış gözleniyor." dedi.

Erdoğan, hastaneye Prof. Dr. Asaf Ataseven'in adının verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, uzun süredir üzerinde titrediği hedefleri, istikrarlı ve kararlı yönetimiyle yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başındadır." dedi.