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11.11.2019
Başkan Erdoğan, çocuklarla "Tohumlar fidana" şarkısını söyledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Ankara’da düzenlenen programa katıldı. Erdoğan, burada programa katılan çocuklar ile birlikte "Tohumlar fidana" şarkısını seslendirdi.
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