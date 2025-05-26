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Başkan Erdoğan: CİMER’e 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı

Başkan Erdoğan: CİMER’e 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 15:27
Başkan Erdoğan, “İktidarımızda hizmet standartlarının yükselmesi için gece gündüz çalıştık. Anayasa, yasa ve mevzuattaki düzenlemeler ile kamuda verimliliği artırdık. Hak arama ve bilgi edinme yollarını genişlettik. 94'te İBB'deki beyaz masa uygulamasının daha modernini CİMER ile tüm ülke genelinde hayata geçirdik. CİMER'e 2024 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. CİMER ile kamuoyunun yakından takip ettiği birçok suç örgütü çökertildi.” sözlerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: CİMER’e 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı
CİMER’e 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı
"CİMER’e 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı"
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