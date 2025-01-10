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Başkan Erdoğan: CHP’de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor

Başkan Erdoğan: "CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 18:52
Başkan Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Milletle ve milletin kurucu değerleriyle halen barışamadılar. Milletle aynı çizgide siyaset yapma alışkanlığını halen edilemediler. Sayın Özel, siyaseti her önüne gelene duymak istediğini söylemek olarak algılıyor. Ankara'da farklı, Kars'ta farklı, Konya'da farklı, buralara gelince farklı konuşuyor. İstanbul'a gidince ise adeta süt dökmüş kediye dönüyor. Ne fikri takibi var, ne söylemlerine tutarlılık var, ne de kendisine posta koyanlara haddini bildirecek cesareti var. CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 100 yıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: CHP’de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor
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