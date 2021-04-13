Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz" dedi. Başkan Erdoğan alınan tedbirleri canlı yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında madde madde açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kamuoyunun merakla beklediği konularda açıklamalar yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Milletimizin ve tüm İslam aleminin bugün ilk orucunu tuttuğumuz ve ilk iftarını yapacağımız Ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum. Müslümanlar olarak bu ayın her gününü ibadet ve arınma dışında yardımlaşma fırsatına dönüştüreceğimize gönülden inanıyorum. Dünyanın neresinde bir kalbi buruk gözü yaşlı sıkıntı içinde bir masum bir mağdur varsa hepsinin de Ramazan ayı hürmetine refaha kurtulaşa kavuşması için dua ediyoruz.

Son Kabine toplantımızdan bu yana diğer çalışmalarımızın yanı sıra ülkemiz açısından önemli bir dizi uluslararası toplantılara katıldık. Türk Konseyi'ne katılmak isteyen çok sayıda ülke bulunuyor. Artık bu oluşumu uluslararası bir örgüt haline getirmemiz gerektiğini görüyoruz.

Türk Konseyi bünyesinde kurulan çok sayıda yapı ile üzerinde çalışılan vizyon belgesi, çok daha güçlü bir kurumsallaşma ihtiyacını ortaya koyuyor. Salgın şartlarının el vermesi halinde kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapmayı planladığımız 8. Olağan Zirve'de bu doğrultuda somut adımları atacağız.

Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerinde daima şaffaf olmuştur. AB'ye tam üyelik için gerekli şartları birer birer attık. Bizden sonra başvurduğu halde hızla birliğe üye yapılan ülkelerin çok önünde olduğumuz bir gerçektir. Biz hala Avrupa Birliği tam üyelik hedefine ve taahhütlerimize bağlıyız. Avrupa Birliğinden tek talebimiz, üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlere ve uygulamalara tabi tutulmamızdır. Avrupa ülkelerinde salgın sürecindeki toplumsal kargaşalara verilen tepkiler, Türkiye'ye yönelik çifte standardı gözler önüne sermiştir.

Kısaca D-8 diye ifade ettiğimiz teşkilatın 10. zirvesine de çevrimiçi olarak iştirak ettik. Türkiye olarak çoğunluğu gençlerden oluşan 1,1 milyarlık nüfusu temsil eden D-8'i güçlendirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz.

Rusya Devlet Başkanı sayın Putin ile pek çok konuyu ele aldığımız oldukça verimli bir telefon görüşmesini gerçekleştirdik. Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının bölgemizdeki krizlerin tehlikeli boyutlara ulaşmadan önüne geçilmesi hususunda gerçekten başarılı sonuçlara vesile olduğuna inanıyorum.

Ukrayna Devlet Başkanı sayın Zelenskiy'i İstanbul'da ağırladık. İkili ve bölgesel pek çok meseleyi değerlendirdik. Kırım konusundaki ortak hassasiyetimizi paylaştığımız görüşmede serbest ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması hususunda mutabık kaldık.

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada izlediği yapıcı politikaları tüm taraflar için somut ve hayırlı vesilelere ulaştırmak amacıyla yoğun çaba gösteriyoruz. Salgınla mücadelemizi de devam ettirirken demokrasi ve kalkınma hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Hukuk ve ekonomi reformları ile ilgili takvimleri yakından takip ediyor adım adım hayata geçiriyoruz. Sivil anayasa çalışmalarımızı titizlikle devam ettiriyoruz.

Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. İhracatımız her ay rekorlar kırarak artarken fabrikalarımız mal yetiştirmek için çalışıyor. OSB'ler başta olmak üzere tüm üretim merkezlerinde gözle görülür bir hareketlenme var. Üreticilerimizin yeni makine tedarikindeki lojistikleri hammadde sıkıntıları olmasa çok daha büyük atılımlar gerçekleştireceklerini biliyoruz.

Türkiye'nin terör örgütleriyle, darbe heveslileriyle, ekonomik tetikçilerle, siyaset mühendisleriyle, sosyal kargaşa çıkartma gayretleriyle mücadelesinde kritik bir safhaya geldik. Artık 2023 hedeflerinin sembolü haline geldiği bu mücadeleyi kazandığımızda önümüzde daha aydınlık yarınların kapısı açılacak. Aksi halde 1990'ların kaotik devrine döndürmek isteyenlere gün doğacaktır.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, hedeflerimize sahip çıkarak aşabileceğimiz bu mücadelenin önünü tıkamak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

Diğer yandan salgının ülkemizi etkilediği ilk günlerden itibaren alınan tedbirler nedeniyle işleri aksayan tüm kesimleri destekliyor yanlarında yer alıyoruz. Hizmetler sektöründe yaşanan sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Faaliyetlerine ara vermek veya sınırlandırmak zorunda kalan esnaflarımızı pek çok başlık altında destekliyoruz.

Ciro katkısından kira yardımına uygun şartlarda krediden hibeye kadar esnaflarımıza sahip çıkıyoruz. İstihdamın sürdürülebilmesi ve artırılması için verdiğimiz teşvikler sayesinde altından kalkılamayacak yıkımlar yaşanmasının önüne geçtik.

Emeklilerimizin durumunu iyileştirecek adımlar atıyoruz. Çiftçilerimize bu yıl için 24 milyar liralık destek bütçesi ayırdık. Ürünleri depolarda çürüme tehlikesi ile karşı karşıya olan soğan ve patates üreticilerine müjde verdik. TMO vasıtası ile satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz hibeye başladık. 7 bin 500 ton patates ve kuru soğan alınarak 15 ilimize sevk edilmiştir. Edirne başta olmak üzere çeltik üreticilerimizin yaşadığı sıkıntıyı TMO'nun satın almaları ile çözüme kavuşturuyoruz.

Türkiye, salgının sağlık boyutunu başarı ile yürüttüğü gibi alınan tedbirlerin olumsuz etkilerini azaltmada da ülkeler arasında önemli bir yer alıyor.

Her fırsatta tedbirleri gevşeterek normalleşme sürecini başlatıyoruz. Toplamda aşılamada 19 milyonu bulan rakamla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Ancak vaka ve vefat sayılarımızın artış gösterdiği durumlarda ister istemez tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kalıyoruz.

Son dönemde, bilhassa büyükşehirlerde artan vaka ve vefat sayıları bizi tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya yöneltti. Geçtiğimiz Kabine toplantımızda çoğu Ramazan ayı ile başlayacak bir dizi tedbiri paylaşmıştık. Bugünkü toplantımızda süreci tüm boyutları ile yeniden değerlendirdik.

Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.

İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.

8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek. Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

Uygulama, yarın akşam saati itibarıyla başlayacaktır.