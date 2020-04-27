Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı 1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak |Video

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, alınana koronavirüs tedbirleri kapsamında 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. 1 Mayıs'ta marketlerin saat 9-14 arasında açıkla olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs'tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyuran Erdoğan, "Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz." bilgisini verdi.

Erdoğan, "Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.